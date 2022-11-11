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Нурлан Ауесбаев посетил общежитие в Астане

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
11 Ноября 2022, 10:35
Нурлан Ауесбаев посетил общежитие в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев посетил общежитие в Астане и встретился с жильцами. Об этом сообщается на странице ОСДП в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общежитие расположено на пересечении улиц Казахская и Дукенулы.

Ранее Нурлан Ауесбаев побывал в Западно-Казахстанском областном предвыборном штабе в Уральске. Также кандидат в Президенты от Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» с агитационно-пропагандистской работой провел встречи в Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской областях, городах Шымкент, Алматы, Астана.

Всего по республике в целях пропаганды предвыборной программы кандидата, ее разъяснения населению работает 21 штаб.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за один день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября – республиканский «день тишины». Выборы Президента состоятся 20 ноября.


Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев  
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