Нурлан Алимжанов назначен руководителем управления культуры Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурлан Алимжанов назначен руководителем управления культуры акимата Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию подтвердила руководитель пресс-службы акимата столицы Акмарал Олжабаева.
С 2019 года Нурлан Алимжанов был депутатом Мажилиса Парламента РК шестого созыва.
Нурлан Алимжанов родился 29 апреля 1984 года в селе Боровое Акмолинской области. Окончил Казахскую национальную академию искусств им. Т.К. Жургенова, факультет музыкальной драмы (2005).
Был актером в Государственном академическом театре имени Г. Мусрепова (2003-2008); ведущим телевизионного шоу «Жұлдызды дода» на канале «Хабар».
Наибольшую известность Нурлану Алимжанову принесла роль Нурсултана Назарбаева в киноэпопее «Путь лидера», состоящей из четырёх фильмов: «Небо моего детства» (2011), «Огненная река» (2013), «Железная гора» (2013) и «Разрывая замкнутый круг» (2014). Нурсултан Назарбаев высоко оценил работу актёра в этих картинах, отметив его большое внешнее сходство с собой - за создание на экране образа Президента Казахстана Нурлану Алимжанову в 2013 году было присвоено звание заслуженного деятеля Казахстана. Лауреат премии «Жас Тұлпар» за достижения в сфере культуры и искусства (2013).
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