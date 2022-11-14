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Нурлан Аеусбаев посетил город Акколь в Акмолинской области

14 Ноября 2022, 12:13
Нурлан Аеусбаев посетил город Акколь в Акмолинской области
14 Ноября 2022, 12:13

Нурлан Аеусбаев посетил город Акколь в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев посетил город Акколь Акмолинской области. Об этом сообщается на странице ОСДП в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи с избирателями кандидат ознакомил собравшихся со приоритетными направлениями своей предвыборной программы.

Ранее сообщалось, что Нурлан Ауесбаев посетил общежитие в Астане, побеседовал с жильцами. Также кандидат от ОСДП провел агитационно-пропагандистские встречи в Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях, в городах Шымкент, Алматы, Астана.

Всего по республике работает 21 штаб для пропаганды предвыборной программы кандидата, разъяснению ее населению.

Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за один день до выборов, то есть, 19 ноября. 19 ноября – республиканский день тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.


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