Нурлан Абдиров встретился со столичной молодежью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 марта руководитель Центризбиркома встретился с представителями столичной молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Открывая встречу, Нурлан Абдиров отметил, что в текущее время Центризбирком выезжает во все регионы для изучения мнения электората по вопросам совершенствования избирательного процесса, и молодежь, а это – около 36% избирателей, является одной из значимых составляющих электората.

Состоялось активное обсуждение вопросов по плюсам и минусам пропорциональной, мажоритарной избирательной системы, о необходимости использования социальных сетей при проведении предвыборной агитации, в том числе при проведении предвыборных дебатов, а также информировании молодежи.

Представителями молодежных организаций было предложено проведение ЦИКом обучающих мероприятий по повышению правовой грамотности и электоральной культуры молодежи.

Нурлан Абдиров поддержал предложение молодежи и подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании отмечает о необходимости развития политической культуры граждан страны, а в политическая культура включает в себя и электоральную культуру. Поэтому Центризбиркомом данному вопросу будет уделено особое внимание.

В ходе встречи Центризбиркомом был проведен онлайн опрос общественного мнения среди молодежи по некоторым вопросам избирательного процесса. По итогам опроса было выявлено, что 54,5% из опрошенных поддерживают дистанционное электронное голосование с использованием компютеров, смартфонов, планшетов. При этом, 10,1% проголосовали за стационарное электронное голосование на избирательных участках, 27,8% - за голосование и через стационарное и через дистанционное электронное голосование. Вместе с тем, за традиционную форму голосования бумажным бюллетенем проголосовало - 7,6%.

По итогам встречи представители молодежи выразили признательность Центризбиркому за предоставление открытой диалоговой площадки по актуальным вопросам электорального процесса.

Председатель ЦИК, в свою очередь, поблагодарил молодежь столицы за состоявшийся заинтересованный диалог. «Я горжусь, что живу в это время, в этой стране, в этом городе, и что у нас политически грамотная, активная и креативная молодежь», - подчеркнул он.

Также в этот день Нурлан Абдиров посетил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования IIKOMEK 109, в котором ознакомился с работой call-центра для избирателей, который функционирует в период выборов.