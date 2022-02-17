+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Абдиров встретился с представителями гражданской общественности Кызылординской области

17 Февраля 2022 18:19
Поделиться:
Нурлан Абдиров встретился с представителями гражданской общественности Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 17 февраля 2022 года в рамках рабочей поездки председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова в Кызылординскую область состоялась большая встреча с членами избирательных комиссий, представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения и блогерами по вопросам избирательного процесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии РК.

Новости по теме
Аким СКО об интернете: охват растет, а качество страдает
Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова Каковы цены на платные услуги в РК – анализ Нацбанка Регион с наибольшим ускорением годовой инфляции назвали в Нацбанке

Открывая встречу, он отметил, что цикл рабочих поездок Центризбиркома по всем регионам республики организован по поручению Главы государства. «Не случайно первая встреча проходит в Кызылорде, этот город является знаковым, как первая столица Казахстана», - подчеркнул председатель Центризбиркома.

На встрече был обсужден комплекс вопросов и предложений организаторов выборов и представителей местной общественности по совершенствованию избирательной системы, выборного законодательства, его правоприменения при организации и проведении выборов.

В ходе обсуждения глава ЦИК особо отметил, что основной задачей Центризбиркома и нижестоящих избирательных органов является обеспечение прозрачности и открытости всех электоральных процессов в соответствии с законодательством.

По итогам встречи он выразил признательность участникам мероприятия за конструктивный диалог, активную гражданскую позицию и вовлеченность в обсуждение актуальных вопросов избирательного процесса.

Представители общественности в свою очередь выразили благодарность руководству Центризбиркома за проявленную инициативу по организации открытой площадки, где участникам избирательного процесса была предоставлена возможность выразить свое мнение и выдвинуть ряд конкретных предложений по совершенствованию электорального процесса.

В рамках рабочей поездки Нурлана Абдирова по Кызылординской области 17-18 февраля также запланирован выезд в Сырдарьинский район для встречи с членами участковых избирательных комиссий, избранными акимами и населением сельских округов, а также с молодежью региона.


Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Выборы   #Регионы   #ЦИК  
Поделиться:
Новости по теме
Аким СКО об интернете: охват растет, а качество страдает
Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова
Каковы цены на платные услуги в РК – анализ Нацбанка
Регион с наибольшим ускорением годовой инфляции назвали в Нацбанке
Популярное
1 Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
2 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
3 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
4 В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
5 Сколько ветхих домов снесут в Алматы в этом году
6 Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
Читайте также
Более 350 тысяч человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в Павлодарской области
Когда завершат реконструкцию здания акимата Алматинской области
Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
Сколько ветхих домов снесут в Алматы в этом году
Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив