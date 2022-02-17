Нурлан Абдиров встретился с представителями гражданской общественности Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 17 февраля 2022 года в рамках рабочей поездки председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова в Кызылординскую область состоялась большая встреча с членами избирательных комиссий, представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения и блогерами по вопросам избирательного процесса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии РК.
Открывая встречу, он отметил, что цикл рабочих поездок Центризбиркома по всем регионам республики организован по поручению Главы государства. «Не случайно первая встреча проходит в Кызылорде, этот город является знаковым, как первая столица Казахстана», - подчеркнул председатель Центризбиркома.
На встрече был обсужден комплекс вопросов и предложений организаторов выборов и представителей местной общественности по совершенствованию избирательной системы, выборного законодательства, его правоприменения при организации и проведении выборов.
В ходе обсуждения глава ЦИК особо отметил, что основной задачей Центризбиркома и нижестоящих избирательных органов является обеспечение прозрачности и открытости всех электоральных процессов в соответствии с законодательством.
По итогам встречи он выразил признательность участникам мероприятия за конструктивный диалог, активную гражданскую позицию и вовлеченность в обсуждение актуальных вопросов избирательного процесса.
Представители общественности в свою очередь выразили благодарность руководству Центризбиркома за проявленную инициативу по организации открытой площадки, где участникам избирательного процесса была предоставлена возможность выразить свое мнение и выдвинуть ряд конкретных предложений по совершенствованию электорального процесса.
В рамках рабочей поездки Нурлана Абдирова по Кызылординской области 17-18 февраля также запланирован выезд в Сырдарьинский район для встречи с членами участковых избирательных комиссий, избранными акимами и населением сельских округов, а также с молодежью региона.
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