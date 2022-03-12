Нурлан Абдиров встретился с общественностью Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 11 марта председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров провел встречу с общественностью Акмолинской области - представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами районных и городских избиркомов региона, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи были обсуждены вопросы и предложения представителей местной общественности по совершенствованию избирательной системы и выборного законодательства страны.

Участниками встречи поддержано проведение прямых выборов акимов всех уровней, ответственности избирателей за участие в выборах, увеличения квоты для женщин в партийных списках, постоянного обучения наблюдателей, открытости и прозрачности избирательного процесса, обеспечить гарантии соблюдения избирательных прав граждан, в том числе с инвалидностью.





Кроме того, состоялась дискуссия по введению мажоритарной и смешанной избирательной системы на выборах в Мажилис и маслихатов, введению электронного голосования, о требованиях в отношении кандидатов в акимы, в части наличия высшего образования и опыта работы на госслужбе, а также по ряду других актуальных вопросов избирательного процесса.

По итогам встречи представители общественности региона выразили признательность за встречу руководству Центризбиркома, и подчеркнули, что поддерживают инициативы Президента страны по построению «Нового Казахстана».

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров выразил благодарность участникам встречи и отметил, что необходимо повышать электоральную культуру не только наблюдателей, но и других участников избирательного процесса, а также что Центризбирком открыт для взаимодействия и готов рассмотреть все предложения по совершенствованию электорального процесса, озвученные на встрече.