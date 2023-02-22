Нурлан Абдиров  провел встречу с группой наблюдателей от МПА СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча в режиме видеоконференции председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова с группой наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Нурлан Абдиров ознакомил наблюдателей от МПА СНГ с основными этапами текущей электоральной кампании по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, которые будут проводиться по обновленному законодательству.

Кроме того, председатель ЦИК проинформировал участников встречи об итогах регистрации партийных списков, результатах жеребьевки, а также итогах регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

В свою очередь, глава делегации Генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий поблагодарил за встречу и отметил, что в настоящее время продолжается формирование Группы наблюдателей от МПА СНГ. В нее планируется включить не менее 50 человек, в том числе депутатов парламентов государств-участников СНГ, сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов, обладающих профессиональными знаниями в области избирательных процессов.

Он также сообщил, что координатором Группы наблюдателей от МПА СНГ назначен заместитель председателя Постоянной комиссии Национального собрания Республики Армения по региональным вопросам и вопросам Евразийской интеграции, руководитель парламентской группы дружбы Армения-Казахстан Вагаршак Акобян.

Глава делегации заверил, что группа международных наблюдателей от МПА СНГ будет осуществлять мониторинг подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на принципах политической нейтральности, беспристрастности, открытости и невмешательства в избирательный процесс.

Представители МПА СНГ также поинтересовались вопросами мониторинга освещения избирательной кампании в средствах массовой информации, финансирования выборов, электорального обучения и обеспечения права равенства участников избирательной кампании.

На все поставленные вопросы членами ЦИК РК были даны исчерпывающие ответы.

Нурлан Абдиров в свою очередь поблагодарил делегацию за постоянное участие в международном наблюдении за выборами в Казахстане и отметил, что для полноценной и эффективной работы группы наблюдателей от МПА СНГ будут созданы все необходимые условия.

На сегодняшний день аккредитовано 97 международных наблюдателей из 11 государств и 3 международных организаций.

Фото: election.gov.kz