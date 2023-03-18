Нурлан Абдиров провел встречи с международными наблюдателями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17-18 марта Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров в течение дня провел восемь встреч с международными наблюдателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК РК.

17 марта он встретился с Председателями ЦИК Азербайджана, Молдовы, Монголии, членами ЦИК Турецкой Республики, а также с делегациями Шанхайской организации сотрудничества, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Организации Тюркских государств и Тюркской Парламентской ассамблеи.

Председатель Центризбиркома представил членам делегации Календарный план мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, ознакомил участников встреч с ходом реализации реформ в выборном законодательстве, а также проинформировал об итогах регистрации кандидатов и партийных списков политических партий.

В рамках встреч Нурлан Абдиров также информировал о количестве граждан Казахстана, включенных в списки избирателей, количестве избирательных участков в стране и об итогах аккредитации международных наблюдателей на предстоящие выборы.

Председатель ЦИК поблагодарил международных наблюдателей за то, что они откликнулись на приглашение и прибыли в Казахстан для мониторинга избирательного процесса. Нурлан Абдиров подчеркнул, что в нашей стране предпринимаются все меры для того, чтобы выборы прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.

Он также отметил, что Центризбиркомом принимаются все необходимые меры для проведения свободных и справедливых выборов в соответствии с национальным законодательством и высокими демократическими стандартами, подчеркнув, что наблюдение за предстоящими выборами будут осуществлять 793 наблюдателя от 12 международных организаций и 41страны.

В свою очередь представители делегаций задали уточняющие вопросы по этапам выдвижения и регистрации кандидатов, а также отметили высокий уровень организации избирательного процесса.

18 марта Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров в течение дня провел шесть встреч с международными наблюдателями.

В первой половине дня Нурлан Абдиров провел встречи с представителями делегации Парламентского Собрания Союза Белоруси и России, Председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиером Худоерзода, встретился группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Он вкратце проинформировал гостей о ходе подготовки и проведения предстоящих выборов депутатов Мажилиса Парламента, а также о готовности избирательных участков ко дню голосования, ответил на вопросы участников встреч, касающиеся организации и проведения выборов, сроков и порядка подведения их итогов.

В ходе встреч Председатель ЦИК также подчеркивал, что в стране придается важное значение участию международных наблюдателей в предстоящих выборах, в том числе как знаку поддержки демократического развития Казахстана.

Главы делегаций отметили спокойную, доброжелательную обстановку в стране накануне выборов, высокий профессиональный уровень подготовки организаторов выборной кампании и выразили готовность осуществлять наблюдение в день голосования объективно и беспристрастно.