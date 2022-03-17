15:26, 17 Март 2022 | GMT +6
Нурлан Абдиров проведет встречу с молодежью Нур-Султана по вопросам избирательного процесса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров проведет встречу с молодежью Нур-Султана по вопросам избирательного процесса, передает МИА «Казинформ».
18 марта в 10:00 состоится встреча председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова с молодежью Нур-Султана по вопросам избирательного процесса.
Встреча пройдет в Нур-Султане, по улице Бейбитшилик 4, 1 этаж, конференц-зал.