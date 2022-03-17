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    15:26, 17 Март 2022 | GMT +6

    Нурлан Абдиров проведет встречу с молодежью Нур-Султана по вопросам избирательного процесса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров проведет встречу с молодежью Нур-Султана по вопросам избирательного процесса, передает МИА «Казинформ».

    18 марта в 10:00 состоится встреча председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова с молодежью Нур-Султана по вопросам избирательного процесса.

    Встреча пройдет в Нур-Султане, по улице Бейбитшилик 4, 1 этаж, конференц-зал.

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