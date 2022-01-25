+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК

25 Января 2022 12:09
Поделиться:
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении Абдирова Нурлана Мажитовича Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Сменился первый заместитель председателя карагандинского филиала партии Nur Otan
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК Берик Имашев освобожден от должности председателя Центризбиркома РК Президент РК: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Отдельным Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Абдирова Нурлана Мажитовича в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось о том, что Берик Имашев освобожден от должности председателя Центризбиркома РК.

Абдиров Нурлан Мажитович родился 12 января 1961 года.

Окончил Карагандинскую Высшую школу МВД СССР, Очную адъюнктуру Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР (г.Москва), 4-х месячные Курсы руководящего состава в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им.Дж.Маршалла (Германия). Юрист-правовед. Доктор юридических наук, профессор.

С сентября 1982 года по июнь 1997 года – преподавательская работа в Карагандинской Высшей школе МВД.

С июня 1997 года по май 2000 года — секретарь Государственной комиссии Республики Казахстан по контролю за наркотиками.

С мая 2000 года по сентябрь 2002 года — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан.

С сентября 2002 года по июнь 2005 года —государственный инспектор, заведующий отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совета безопасности, заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан.

С июня 2005 года по сентябрь 2009 года — заместитель секретаря Совета Безопасности – заведующий секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан.

С сентября 2009 года по август 2020 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого, пятого, шестого созывов, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

В августе 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

В сентябре 2020 года был избран заместителем председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», орденом «Содружество» МПА СНГ, медалями.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Назначения   #ЦИК  
Поделиться:
Новости по теме
Сменился первый заместитель председателя карагандинского филиала партии Nur Otan
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Берик Имашев освобожден от должности председателя Центризбиркома РК
Президент РК: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом
Популярное
1 Состоялось заседание Бюро Сената
2 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
3 Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
4 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
5 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
6 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Читайте также
Президент РК: Казахстан всегда открыт к всестороннему сотрудничеству с международным сообществом
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Состоялось заседание Бюро Сената
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив