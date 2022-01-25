Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении Абдирова Нурлана Мажитовича Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Отдельным Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Абдирова Нурлана Мажитовича в связи с переходом на другую работу.

Ранее сообщалось о том, что Берик Имашев освобожден от должности председателя Центризбиркома РК.

Абдиров Нурлан Мажитович родился 12 января 1961 года.

Окончил Карагандинскую Высшую школу МВД СССР, Очную адъюнктуру Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР (г.Москва), 4-х месячные Курсы руководящего состава в Европейском центре по изучению вопросов безопасности им.Дж.Маршалла (Германия). Юрист-правовед. Доктор юридических наук, профессор.

С сентября 1982 года по июнь 1997 года – преподавательская работа в Карагандинской Высшей школе МВД.

С июня 1997 года по май 2000 года — секретарь Государственной комиссии Республики Казахстан по контролю за наркотиками.

С мая 2000 года по сентябрь 2002 года — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан.

С сентября 2002 года по июнь 2005 года —государственный инспектор, заведующий отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совета безопасности, заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан.

С июня 2005 года по сентябрь 2009 года — заместитель секретаря Совета Безопасности – заведующий секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан.

С сентября 2009 года по август 2020 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан четвертого, пятого, шестого созывов, председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

В августе 2020 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

В сентябре 2020 года был избран заместителем председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет», орденом «Содружество» МПА СНГ, медалями.