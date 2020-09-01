Нурлан Абдиров избран на должность заместителя председателя Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурлан Абдиров избран на должность заместителя председателя Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты, Бектас Бекназаров по его заявлению освобожден от должности вице-спикера.

«У нас в повестке дня стоит вопрос об избрании заместителя председателя Сената. Указом Президента Нурлан Абдиров назначен депутатом Сената. Согласно статье 58 Конституции на должность заместителя председателя Сената я выдвигаю кандидатуру Абдирова. Он работал министром юстиции, был на ответственных должностях в Совете Безопасности, очень хорошо знает работу. До настоящего времени был председателем комитета по законодательству в Мажилисе. Мы думаем, что он с большой ответственностью отнесется к этой должности», – сказал М.Ашимбаев.

Открытым голосованием Н.Абдиров был избран на должность заместителя председателя палаты.

Абдиров Нурлан Мажитович родился 12.01.1961 в Карагандинской области.

Выпускник Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982). Юрист-правовед.

Адъюнкт Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР (1984-1987).

Доктор юридических наук, тема диссертации: «Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в РК (криминологическое и уголовно-правовое исследование)» (1999).

Трудовой стаж:

Преподаватель Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982-1984);

Преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии КВШ Министерства внутренних дел (ГСК) Республики Казахстан (1987-1997);

Секретарь Государственной комиссии Республики Казахстан по контролю за наркотиками (06.1997-05.2000);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (05.2000-12.2000);

Заместитель Председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан (01.2001-09.2002);

Государственный инспектор Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан (с 09.2002);

Заведующий отделом общественной и экологической безопасности Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан (с 09.2004);

Заместитель заведующего Секретариата Совета Безопасности Республика Казахстан (с 04.2005-06.2005);

Заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан - Заведующий Секретариатом (06.2005-08.09.2009)

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (08.09.2009-16.11.2011);

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (18.01.2012-20.01.2016);

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (03.02.2016), депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан» (с 24.03.2016), Председатель постоянного комитета законодательства и судебно-правовой реформе

Член Политического совета партии «Nur Otan» (с 03.2019).