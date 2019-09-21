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Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером ЧМ по вольной борьбе

21 Сентября 2019 19:31
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Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером ЧМ по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Нуркожа Кайпанов стал серебряным призером чемпионата мира по вольной борьбе в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Казахстанец бился за «золото» в весовой категории до 70 килограммов с россиянином Давидом Баевым. Их схватка завершилась уверенной победой соперника. Баев после серии приемов победил со счетом 2:14.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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