Нуркен Шарбиев назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Шарбиев Нуркен Кожамуратович назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.

В 2000-2002 гг. работал ведущим, главным специалистом департамента земледелия, департамента стратегии и госрегулирования, Управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства РК.

С 2002 по 2011 гг. работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства РК.

В 2011-2012 гг. — директор департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2012-2013 гг. — заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (г. Москва).

В 2013-2014 гг. — управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

С 2014 по 2017 гг. работал в частной организации.

В 2017-2018 гг. занимал должность заместителя председателя правления АО «КазАгроФинанс».

В 2018-2020 гг. — председатель правления АО «СПК «Тараз».

В 2020-2022 гг. — управляющий директор – директор департамента НПП «Атамекен».

С июня по декабрь 2022 г. занимал должность руководителя секретариата Проектного офиса «Ауыл аманаты» партии «АМАНАТ».

С января 2023 г. и по настоящее время занимал должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК.