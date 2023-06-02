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    18:25, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    Нуркен Шарбиев назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК

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    Фото: t.me/KZgovernment
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Шарбиев Нуркен Кожамуратович назначен первым вице-министром экологии и природных ресурсов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Нуркен Шарбиев родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области.

    Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

    Трудовую деятельность начал в 1998 году главным экономистом крестьянского хозяйства.

    В 2000-2002 гг. работал ведущим, главным специалистом департамента земледелия, департамента стратегии и госрегулирования, Управления индикативного планирования и экономического анализа Министерства сельского хозяйства РК.

    С 2002 по 2011 гг. работал на руководящих должностях в структуре Министерства сельского хозяйства РК.

    В 2011-2012 гг. — директор департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

    В 2012-2013 гг. — заместитель директора департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (г. Москва).

    В 2013-2014 гг. — управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

    С 2014 по 2017 гг. работал в частной организации.

    В 2017-2018 гг. занимал должность заместителя председателя правления АО «КазАгроФинанс».

    В 2018-2020 гг. — председатель правления АО «СПК «Тараз».

    В 2020-2022 гг. — управляющий директор – директор департамента НПП «Атамекен».

    С июня по декабрь 2022 г. занимал должность руководителя секретариата Проектного офиса «Ауыл аманаты» партии «АМАНАТ».

    С января 2023 г. и по настоящее время занимал должность вице-министра экологии и природных ресурсов РК.


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