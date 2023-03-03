Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Нурканат Серикбаев пробился в финал турнира по дзюдо серии Grand Slam

3 Марта 2023, 17:47
Нурканат Серикбаев пробился в финал турнира по дзюдо серии Grand Slam Фото: olympic.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев вышел в финал турнира серии Grand Slam в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

В полуфинале дзюдоист оказался сильнее Лухуми Чхвимиани из Грузии.

В решающей схватке ему будет противостоять Вон Джин Ким из Южной Кореи. Нурканат Серикбаев поборется за первое место в весовой категории до 60 килограммов.

Турнир пройдет с 3 по 5 марта.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam и примет его с 2023 по 2026 годы. На турнире в Казахстане дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.


Новости по теме
Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
Куат Хамитов победил соперника на турнире по смешанным единоборствам в Атырау
Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Европы по дзюдо
Теги:
Читайте также
Служащий Вооруженных сил РК стал победителем в турнире «Әскер барысы 2023»
Теннисист из Казахстана пробился в полуфинал турнира в Швейцарии
Казахстанка победила узбекистанку на женском ЧМ-2023 по боксу
Казахстан понес три потери за день на молодежном Кубке мира-2023 по боксу
Жанат Тусупбеков стал президентом Федерации тяжелой атлетики РК
Я невероятно счастлив - Павел Колмаков о втором месте в финале Кубка мира
Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайлу
Открытый чемпионат по Street lifting и Street Workout прошел в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

Лента новостей