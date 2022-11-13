Нурканат Райыс стал серебряным призером чемпионата Азии-2022

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурканат Райыс провел бой за «золото» на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 75 килограммов Райыс в очередном «эль-класико» встретился с узбекистанцем Саиджамшидом Джафаровым. Итогом этого поединка стала победа узбекистанского боксера единогласным решением судей. Таким образом, Нурканат Райыс не смог завоевать золотую медаль и стал серебряным призером континентального первенства.

Ранее по ходу турнира Нурканат Райыс победил кыргызстанского боксера Сагына Сатыбалды уулу и иранца Сейедшахина Мусави. Добавим, что Райыс является чемпионом Казахстана.