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Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Мая 2023, 22:25
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу Фото: .instagram.com/boxingkazakhstan

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В 1/8 финала весовой категории до 75 кг Райыс проиграл бразильцу Вандерлею Перейру со счетом 0:5 на чемпионате мира в Ташкенте. Дальше Перейру ждет австралиец Каллум Питерс - бой состоится 10 мая, а победитель гарантирует себе медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Для 23-летнего Райыса это был второй ЧМ в карьере. В Белграде он проиграл в 1/4 финала.

До Райыса выступление на ЧМ завершили Сагындык Тогамбай (86 кг), Сакен Бибосынов (48 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Талгат Сырымбетов (60 кг).

Борьбу за медали продолжают прошедшие в четвертьфинал Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

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