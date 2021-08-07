+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 23 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурислам Санаев поделился эмоциями после завоевания «бронзы» на Олимпиаде

7 Августа 2021 02:05
Поделиться:
Нурислам Санаев поделился эмоциями после завоевания «бронзы» на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Борец Нурислам Санаев поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram спортсмена.

Новости по теме
Месси определился со своим новым клубом
Казахстан опустился на 79-е место медального зачета Олимпиады-2020 Не могу винить наших теннисисток – Елсияр Канагатов Представитель НОК призвал развивать спорткомплексы и спортшколы в регионах

«Все препятствия и трудности — это ступени, по которым мы растем ввысь... Хочу выразить слова благодарности за поддержку всему казахскому и тувинскому народу. Вы всегда были вместе и искренне переживали за меня, посылали мне положительную энергию, которая привела меня к долгожданной, исторической медали. Это — общая победа!

В народе есть такое выражение: радость и печаль идут рука об руку. Также вы знаете, что за светлым утром приходит темная ночь... В 2018 году перед континентальным первенством я потерял дедушку. Спустя неделю я стал чемпионом Азии. А сегодня я узнал о кончине моей любимой бабушки... Людей, воспитавших меня, как сына. Они всегда были рядом и давали веру в себя. А я всегда звал их папа, мама. Спасибо вам за то, что, воспитав своих детей, у вас остался запас прочности и внукам отдать заботу, тепло и внимание. Я так хотел, чтобы вы увидели мой радостный миг... И эту победу я посвящаю Вам», — написал Санаев на своей странице в Instagram .


Напомним, казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев стал третьим на Олимпийских играх в Токио.

В схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов он встретился с Георгием Вангеловым, представляющим Болгарию. Первый период остался за Санаевым. Он смог завоевать три балла, которые вывели его вперед. Затем он еще смог взять два балла, обеспечив себе преимущество. В итоге Санаев уверенно выиграл со счетом 5:1.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония   #Боевые искусства  
Поделиться:
Новости по теме
Месси определился со своим новым клубом
Казахстан опустился на 79-е место медального зачета Олимпиады-2020
Не могу винить наших теннисисток – Елсияр Канагатов
Представитель НОК призвал развивать спорткомплексы и спортшколы в регионах
Популярное
1 Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
2 Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
3 Касым-Жомарт Токаев принимает участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии
4 Уроженка Казахстана может стать главой ведомства при Минфине США
5 Массовая драка попала на видео в Аксу
6 Сильные дожди и жара ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Читайте также
Почему теннисисты на Олимпиаде не показали лучший результат
Сколько средств выделили на поездку в Токио, рассказал Елсияр Канагатов
Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
Танцующая на перекрестке: столичные полицейские провели беседу с девушкой
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Уроженка Казахстана может стать главой ведомства при Минфине США
Массовая драка попала на видео в Аксу
Сильные дожди и жара ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив