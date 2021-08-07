Нурислам Санаев поделился эмоциями после завоевания «бронзы» на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Борец Нурислам Санаев поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram спортсмена.

«Все препятствия и трудности — это ступени, по которым мы растем ввысь... Хочу выразить слова благодарности за поддержку всему казахскому и тувинскому народу. Вы всегда были вместе и искренне переживали за меня, посылали мне положительную энергию, которая привела меня к долгожданной, исторической медали. Это — общая победа!

В народе есть такое выражение: радость и печаль идут рука об руку. Также вы знаете, что за светлым утром приходит темная ночь... В 2018 году перед континентальным первенством я потерял дедушку. Спустя неделю я стал чемпионом Азии. А сегодня я узнал о кончине моей любимой бабушки... Людей, воспитавших меня, как сына. Они всегда были рядом и давали веру в себя. А я всегда звал их папа, мама. Спасибо вам за то, что, воспитав своих детей, у вас остался запас прочности и внукам отдать заботу, тепло и внимание. Я так хотел, чтобы вы увидели мой радостный миг... И эту победу я посвящаю Вам», — написал Санаев на своей странице в Instagram .





Напомним, казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев стал третьим на Олимпийских играх в Токио.

В схватке за бронзовую медаль в категории до 57 килограммов он встретился с Георгием Вангеловым, представляющим Болгарию. Первый период остался за Санаевым. Он смог завоевать три балла, которые вывели его вперед. Затем он еще смог взять два балла, обеспечив себе преимущество. В итоге Санаев уверенно выиграл со счетом 5:1.