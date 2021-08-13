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Нурислам Санаев отдаст свои призовые за бронзу Олимпиады нуждающимся семьям и больным детям

13 Августа 2021 20:15
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Нурислам Санаев отдаст свои призовые за бронзу Олимпиады нуждающимся семьям и больным детям

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, казахстанский борец вольного стиля Нурислам Санаев осуществит детскую мечту и отдаст денежный приз нуждающимся семьям и больным детям. Об этом он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

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«На Олимпийские игры в Токио я ехал за золотом. Но, к сожалению, мне удалось взять бронзу. Как говорится, все, что случилось - к лучшему. Есть к чему стремиться. Спорт – это вдохновение и эмоции миллионов людей. Это та сила, которую нам дарит мир. Большая благодарность нашему Елбасы Нурсултану Назарбаеву, нашему Президенту Касым-Жомарту Токаеву за развитие спорта в республике. Я очень благодарен казахскому народу за веру и поддержку, возможность», - отметил Нурислам Санаева.

В ходе беседы с журналистами борец поделился детской мечтой.

«В детстве у меня была мечта: когда-нибудь я стану олимпийским чемпионом и призером, всю свою премию отдам малоимущим и больным детям. Сегодня у меня сбылась детская мечта - я стал призером олимпийских игр, я отдаю всю свою премию нуждающимся семьям и больным детям. Была бы возможность, я бы обнял весь мир», - сказал казахстанский борец вольного стиля.

Нурислам Санаев будет искать семьи, которым окажет финансовую помощь. Спортсмен также поделился, что будет готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.

«Там уже, как тренера решат. Я еще молодой. Все впереди у меня. Желания стало больше», - сказал борец вольного стиля.

Напомним, что сегодня Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев вручил государственные награды бронзовым призерам Олимпийских игр.

Всем призерам Олимпийских игр вручили ордены, цветы и денежный приз в размере 31 млн тенге, а тренерам – 25 млн тенге.


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#Благотворительность   #Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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