Нуринский водопровод поэтапно реконструируют до 2025 года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за высокой изношенности Нуринского группового водопровода до 2025 года планируется планомерная и поэтапная его реконструкция. Об этом в ходе брифинга сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, на сегодня в городах Кокшетау и Степногорске канализационно-очистные станции (КОС) изношены до 90% и требуют капитального ремонта или полной замены. Сооружения биологической очистки задействованы только в поселках Косшы и Акмол Целиноградского района и в городе Щучинске.

«Акимат области проводит определенную работу. В Жаркаинском районе в 2020 году проведена реконструкция КОС в городе Державинске. В Бурабайском районе проводится строительство новых КОС. Для обеспечения питьевой водой в прошлом году в Акмолинской области мы завершили два объекта по водоснабжению. В эксплуатацию введен Макинский групповой водовод. В результате улучшено водоснабжение в городе Макинске с населением 18 тыс. человек. Также завершена реконструкция 9 аварийных участков протяженностью 16 км Нуринского группового водопровода. До 2025 года из-за высокой изношенности Нуринского группового водопровода мы планируем планомерно и поэтапно проводить его реконструкцию», - поделился С. Брекешев.

В области лесного хозяйства, по инициативе Президента по посадке 2 млрд деревьев в 2021 году в Акмолинской области посажено 16,5 млн деревьев на площади 4,2 тыс. га. В этом году в планах посадить 19,4 млн деревьев на площади 5,4 тыс. га.

«Министерство проводит работу по развитию рыбной отрасли. До 2030 года по Акмолинской области планируется довести объем выращивания рыбы до 10 тысяч тонн, а также привлечь 9,3 млрд тенге частных инвестиций. В прошлом году в регионе выращено 148 тонн рыбы. План выполнен на 100%», - отметил спикер.

В текущем году, по словам министра, планируется вырастить 952 тонны рыбы. Ведется работа и по инвестиционным рыбоводным проектам. К примеру, в поселке Коянды Целиноградского района реализуется проект по строительству рыбной фермы с объемом 5 тонн осетровой икры и 250 тонн товарной рыбы. Инвестиции составят 4,3 млрд тенге.