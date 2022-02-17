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Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК

17 Февраля 2022 10:28
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Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Мауберлинова Нургуль Осербаевна назначена на должность вице-министра информации и общественного развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начала в 1992 году.

В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

В 2006–2008 гг. — главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

В 2008–2012 гг. — главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012–2016 гг. занимала должность заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК, советника председателя Мажилиса Парламента РК.

В 2016-2018 — председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2018-2019 гг. – заместитель министра информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 гг. — заместитель министра информации и общественного развития РК.

С мая 2020 г. и по настоящее время являлась заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.


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