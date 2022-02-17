Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Мауберлинова Нургуль Осербаевна назначена на должность вице-министра информации и общественного развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области. Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начала в 1992 году.
В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.
В 2006–2008 гг. — главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
В 2008–2012 гг. — главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии Премьер-Министра РК.
В 2012–2016 гг. занимала должность заместителя директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК, советника председателя Мажилиса Парламента РК.
В 2016-2018 — председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.
В 2018-2019 гг. – заместитель министра информации и коммуникаций РК.
В 2019-2020 гг. — заместитель министра информации и общественного развития РК.
С мая 2020 г. и по настоящее время являлась заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.
- Руслан Алишев возглавил холдинг Nur Media
- Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
- Руслан Искаков возглавил Банк Развития Казахстана
- Ермек Сагимбаев возглавил Ассоциацию боевых искусств Казахстана
- В Казахстане планируют внедрить новый формат планирования госгрантов НПО
- Айгуль Шаимова назначена зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана