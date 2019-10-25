Нургиса Адилетулы стал вторым на юношеском ЧА по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по тяжелой атлетике завоевала очередную медаль на чемпионате Азии среди юношей и юниоров, который в эти дни проходит в Пхеньяне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ее автором стал Нургиса Адилетулы. Он стал вторым в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 357 килограммов. Победу праздновал спортсмен из Южной Кореи Дахун Ем - 358 килограммов. Замкнул тройку лучших Кум Ил Пак (КНДР) - 354 килограмма.