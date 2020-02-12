Нургалым Абдиров назначен прокурором Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12 февраля 2020 года прокурором Жамбылской области назначен государственный советник юстиции 3-класса Нургалым Мажитович Абдиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Абдиров Н.М. родился в 1967 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «правоведение».
Службу в органах прокуратуры начал в 1991 году.
Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.
Занимал должности начальника трех Департаментов Генеральной прокуратуры - специальных прокуроров, по надзору за законностью следствия и дознания, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.
Также работал первым заместителем прокуроров г.г.Астаны, Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора, руководил прокуратурами Актюбинской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей.
Стаж службы в органах прокуратуры более 28 лет.
Ранее занимавший должность прокурора Жамбылской области Кусаинов Ж.К. зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры.
Фото: ardak.kz
- Новый руководитель управления здравоохранения назначен в Акмолинской области
- Новый руководитель Администратора судов Военного суда Нуртай Алмашов представлен коллективу
- Ералы Тугжанов назначен заместителем Премьер-Министра РК
- Назначен заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
- Назначен руководитель департамента юстиции Карагандинской области
- Аскар Мамин представил нового акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана