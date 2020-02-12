+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -4 °С
USD 378.19 EUR 412.64
RUB 5.92 CNY 54.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нургалым Абдиров назначен прокурором Жамбылской области

12 Февраля 2020 15:08
Поделиться:
Нургалым Абдиров назначен прокурором Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Главой государства приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 12 февраля 2020 года прокурором Жамбылской области назначен государственный советник юстиции 3-класса Нургалым Мажитович Абдиров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Новости по теме
Новый руководитель управления здравоохранения назначен в Акмолинской области
Новый руководитель Администратора судов Военного суда Нуртай Алмашов представлен коллективу Ералы Тугжанов назначен заместителем Премьер-Министра РК Назначен заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК

Абдиров Н.М. родился в 1967 году. Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «правоведение».

Службу в органах прокуратуры начал в 1991 году.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях.

Занимал должности начальника трех Департаментов Генеральной прокуратуры - специальных прокуроров, по надзору за законностью следствия и дознания, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание.

Также работал первым заместителем прокуроров г.г.Астаны, Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора, руководил прокуратурами Актюбинской, Южно-Казахстанской и Туркестанской областей.

Стаж службы в органах прокуратуры более 28 лет.

Ранее занимавший должность прокурора Жамбылской области Кусаинов Ж.К. зачислен в распоряжение Генеральной прокуратуры.


Фото: ardak.kz
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Назначения,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив