Нурдос Сабыр завоевал «золото» и «серебро» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Нурдос Сабыр выиграл золотую и серебряную медаль юношеского чемпионата мира, который в эти дни проходит в Дурресе (Албания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

Нурдос Сабыр принял участие в весовой категории до 89 кг. Казахстанец в рывке стал победителем турнира, а в толчке занял 2-е место. По результатам суммы двоеборья (145+176) Нурдос Сабыр поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

На чемпионате мира это уже четвертая медаль для казахстанцев. Ранее «золото» выиграл Ерасыл Саулебеков в весе до 73 кг, Таисия Алексеева (89 кг) завоевала серебряную медаль, а Арапбай Нурасыл (67 кг) и Дарья Балабюк (55 кг) выиграли бронзовые медали.