Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Нурдос Сабыр завоевал «золото» и «серебро» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2023, 08:21
Нурдос Сабыр завоевал «золото» и «серебро» юношеского ЧМ по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Нурдос Сабыр выиграл золотую и серебряную медаль юношеского чемпионата мира, который в эти дни проходит в Дурресе (Албания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

Нурдос Сабыр принял участие в весовой категории до 89 кг. Казахстанец в рывке стал победителем турнира, а в толчке занял 2-е место. По результатам суммы двоеборья (145+176) Нурдос Сабыр поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

На чемпионате мира это уже четвертая медаль для казахстанцев. Ранее «золото» выиграл Ерасыл Саулебеков в весе до 73 кг, Таисия Алексеева (89 кг) завоевала серебряную медаль, а Арапбай Нурасыл (67 кг) и Дарья Балабюк (55 кг) выиграли бронзовые медали.


photo
photo
photo
photo

Спорт   Тяжелая атлетика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
9 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО