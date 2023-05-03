Нурдильда Ораз назначен руководителем управления общественного развития ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК, распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя управления общественного развития области назначен Ораз Нурдильда Серикулы, передает МИА «Казинформ».

Ораз Нурдильда Серикулы родился в 1981 году. Образование высшее. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Журналистика» и Карагандинскую академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова по специальности «Правоохранительная деятельность».

Трудовую деятельность начал в 2003 году корреспондентом-ведущим казахской редакции новостной программы «Информбюро» ТОО «31 канал».

В разные годы (2004-2009 годы) работал репортером-аналитиком телеканала «Астана», редактором информационно-аналитических программ национального телеканала «Казахстан».

В 2009 году перешел в органы внутренних дел, работал руководителем отдела языковой политики и информации департамента внутренних дел Астаны, директором департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК - пресс-секретарь министра, а затем официальным представителем министерства. В 2016 году работал заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК, в 2017 году был заместителем генерального директора телеканала «ОРТ-Евразия». В 2019-2022 годы был советником министра внутренних дел РК.

Также работал в департаменте безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс».

Ранее сообщалось, что Альмира Тулегенова возглавила управление координации занятости и социальных программ ЗКО.