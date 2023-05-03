Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Западно-Казахстанская область

Нурдильда Ораз назначен руководителем управления общественного развития ЗКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 15:44
Нурдильда Ораз назначен руководителем управления общественного развития ЗКО Фото: пресс-служба акимата ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Агентством по делам государственной службы РК, распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность руководителя управления общественного развития области назначен Ораз Нурдильда Серикулы, передает МИА «Казинформ».

Ораз Нурдильда Серикулы родился в 1981 году. Образование высшее. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Журналистика» и Карагандинскую академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова по специальности «Правоохранительная деятельность».

Трудовую деятельность начал в 2003 году корреспондентом-ведущим казахской редакции новостной программы «Информбюро» ТОО «31 канал».

В разные годы (2004-2009 годы) работал репортером-аналитиком телеканала «Астана», редактором информационно-аналитических программ национального телеканала «Казахстан».

В 2009 году перешел в органы внутренних дел, работал руководителем отдела языковой политики и информации департамента внутренних дел Астаны, директором департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК - пресс-секретарь министра, а затем официальным представителем министерства. В 2016 году работал заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК, в 2017 году был заместителем генерального директора телеканала «ОРТ-Евразия». В 2019-2022 годы был советником министра внутренних дел РК.

Также работал в департаменте безопасности ТОО «Корпорация Казахмыс».

Ранее сообщалось, что Альмира Тулегенова возглавила управление координации занятости и социальных программ ЗКО.


Западно-Казахстанская область   Назначения   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу