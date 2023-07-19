Нурдильда Ораз назначен руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК Нурдильда Серикулы Ораз назначен руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщила пресс-служба акима ЗКО, Нурдильда Серикулы родился в 1981 году. Образование высшее. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «журналистика» и Карагандинскую академию МВД РК имени Б. Бейсенова по специальности «правоохранительная служба».

Трудовой путь начал в 2003 году в качестве корреспондента-ведущего службы новостей «31 канал» ТОО «Информбюро».

В разные годы работал на ряде республиканских телеканалов.

В 2009 году перешел в органы внутренних дел, был руководителем отдела языковой политики и информации Департамента внутренних дел города Астаны, директором департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК-пресс-секретарем министра, затем официальным представителем.

В 2016 году был назначен заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК, в 2019-2022 годах работал советником министра внутренних дел РК.

До настоящего назначения был руководителем Управления общественного развития Западно-Казахстанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Нуржан Отепбаев назначен руководителем Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО.