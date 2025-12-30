Нурдаулет Суиндиков освобожден от должности председателя Комитета по возврату активов Генпрокуратуры РК
Распоряжением Главы государства Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович освобожден от должности председателя Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович
Специалист по правовой статистике и информации прокуратуры города Шымкент (2000)
Юрисконсульт Южной региональной дирекции телекоммуникаций АО «Казахтелеком»
Старший помощник прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области, прокурора отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры города Шымкент, начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры города Шымкент (2001-2005)
Старший прокурор отдела по надзору за применением законов в финансово-кредитной сфере, начальник отдела по надзору за применением законов об охране окружающей среды Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере, старший помощник Генерального Прокурора по особым поручениям-Секретаря Координационного Совета правоохранительных органов РК (2005-2010)
Прокурор района Сарыарка города Астаны (2010-2011)
Начальник управления, заместитель начальника Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры (2011-2016)
Первый заместитель прокурора Актюбинской области (2016-2018)
Работа на руководящих должностях в коммерческих структурах (2018-2020)
Советник Министра обороны Республики Казахстан (2020-07.06.2022)
Начальник Департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (07.06.2022-01.2023)
Начальник Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (01.2023-10.2023)
Председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (с 21.10.2023).