Нурдаулет Суиндиков освобожден от должности председателя Комитета по возврату активов Генпрокуратуры РК

Суиндиков Нурдаулет Мыктыбекович

Специалист по правовой статистике и информации прокуратуры города Шымкент (2000)

Юрисконсульт Южной региональной дирекции телекоммуникаций АО «Казахтелеком»

Старший помощник прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области, прокурора отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры города Шымкент, начальник отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры города Шымкент (2001-2005)

Старший прокурор отдела по надзору за применением законов в финансово-кредитной сфере, начальник отдела по надзору за применением законов об охране окружающей среды Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере, старший помощник Генерального Прокурора по особым поручениям-Секретаря Координационного Совета правоохранительных органов РК (2005-2010)

Прокурор района Сарыарка города Астаны (2010-2011)

Начальник управления, заместитель начальника Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры (2011-2016)

Первый заместитель прокурора Актюбинской области (2016-2018)

Работа на руководящих должностях в коммерческих структурах (2018-2020)

Советник Министра обороны Республики Казахстан (2020-07.06.2022)

Начальник Департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (07.06.2022-01.2023)

Начальник Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (01.2023-10.2023)

Председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (с 21.10.2023).