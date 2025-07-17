Нурдаулет Килыбай дал конкретные поручения относительно ситуации на МАЭК

Как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, за последнюю неделю из-за износа оборудования третий энергоблок два раза выходил из строя. В результате произошел временный сбой в подаче электроэнергии в Актау.

Второй энергоблок, прошедший капитальный ремонт, в настоящее время подключается в тестовом режиме, ожидается, что до вечера выйдет на полную мощность. Это позволит снять временные ограничения в производственном секторе. Для жителей города ограничений на электроэнергию нет.

Фото: акимат Мангистауской области

По словам генерального директора ТОО «МАЭК» Кенеса Уракова, в настоящее время станция выдает в энергосистему в общей сложности 357 МВт электроэнергии. Из-за неисправности третьего энергоблока ТЭС-2 работает на полной нагрузке.

- Без снижения температуры электроблока до 160 градусов, нет возможности открыть оборудование, провести технический осмотр. Этот процесс занимает до 2–3 дней. Сегодня третий энергоблок находится в стадии охлаждения. В настоящее время второй энергоблок прошел капитальный ремонт, в испытательном режиме вводится в эксплуатацию. К вечеру он заработает на полную мощность. В результате ожидается снятие ограничений в производственной секторе, - сообщил Кенес Ураков.

Фото: акимат Мангистауской области

По словам главы региона Нурдаулета Килыбая, планируется полная модернизация трех энергоблоков МАЭКа. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

- 66% электросетей в Актау расположены под землей, и большинство из них были построены в советский период. Сеть общей протяженностью около 75 километров требует капитального ремонта. В этом направлении предпринимаются конкретные меры. На приобретение необходимых материалов были выделены средства из местного бюджета. Однако, специальные кабели и провода поставляются, в основном, из-за рубежа. Это занимает определенное время. Как только будут доставлены материалы, мы сразу же приступим к работе, - сказал Нурдаулет Килыбай.