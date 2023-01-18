Нурболат Макашев назначен акимом Успенского района Павлодарской области

18 Января 2023, 23:20

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в селе Успенка прошло собрание актива района, где заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов представил нового акима района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Нурболат Макашев родился в 1982 году в Восточно-Казахстанской области. В 2003 году получил квалификацию «инженер-эксперт» в Семипалатинском государственном университете им. Шакарима, в 2010 году окончил университет «Туран-Астана» по специальности «юриспруденция», а в 2016 году – магистратуру Немецкого университета административного управления «Шпайер» по программе «Болашак», получив степень магистра государственного управления.

На государственной службе с 2007 года.

2007-2008 годы работал в министерстве образования и науки Республики Казахстан.

С 2008 по 2018 год занимал различные должности в министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан. Прошел путь от эксперта департамента переработки и агропродовольственных рынков до заместителя директора департамента стратегического планирования и анализа.

В 2018 году был назначен заместителем руководителя, а затем и руководителем управления сельского хозяйства Павлодарской области.

С 2019 по 2021 годы являлся заместителем акима района Теренколь.

С марта 2021 года по настоящее время занимал должность руководителя управления сельского хозяйства Павлодарской области.

Фото Валерия Бугаева