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Нурболат Айдапкелов освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики

24 Января 2022 11:50
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Нурболат Айдапкелов освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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#Отставки    #Статистика  
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