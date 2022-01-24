Нурболат Айдапкелов освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Айдапкелов Нурболат Сергалиевич освобожден от должности руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



