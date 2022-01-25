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Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»

25 Января 2022 14:20
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Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 января 2022 года Айдапкелов Нурболат Сергалиевич назначен первым заместителем председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

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Ранее он возглавлял Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. В холдинге «Байтерек» будет курировать вопросы поддержки и развития агропромышленного комплекса.

Н. Айдапкелов родился в 1979 году в Жамбылской области. В 2000 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 2002 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

С января 2001 года по ноябрь 2003 года проработал в РГП «Информационно-вычислительный центр» Агентства РК по статистике.

2003-2007 годы - главный специалист, директор финансового департамента АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций».

2007-2008 годы - управляющий директор АО «НУХ «КазАгро».

2008-2009 годы - председатель правления АО «КазАгроГарант».

С июля по декабрь 2009 года - консультант АО «AstanaKnowledgeCity».

С 2009 по 2013 годы - заместитель председателя, ответственный секретарь Агентства РК по статистике.

С 2013 по 2014 годы - директор департамента социальной и демографической статистики Агентства РК по статистике.

С января 2015 года по май 2016 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

С 26 мая 2016 года - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

6 октября 2020 года Указом Президента страны Комитет по статистике преобразован в Бюро национальной статистики. С 28 октября 2020 года по 24 января 2022 года - руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Казакстан Республикасынын тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Статистика үздігі».


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