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Нурбек Оралбай вышел в финал ЧМ-2023 по боксу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2023, 21:30
Нурбек Оралбай вышел в финал ЧМ-2023 по боксу Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай провел полуфинальный бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 80 килограммов Оралбай встретился с россиянином Имамом Хатаевым и одержал победу раздельным решением судей.

Таким образом, Нурбек Оралбай вышел в финал мирового первенства и поборется там за золотую медаль, а Имам Хатаев стал бронзовым призером соревнований.

Оралбай является чемпионом мира среди молодежи 2018 года и бронзовым призером чемпионата Азии-2022. Что касается достижений в любителях Хатаева, то он – бронзовый призер Олимпиады-2020.


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