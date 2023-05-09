Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 22-летний казахстанский боксер Нурбек Оралбай (80 кг) вышел в 1/4 финала чемпионата мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Оралбай прошел турка Каана Айкутсуна со счетом 5:0. Следующим соперником Оралбая станет чемпион Азии Хусейн Эйшайшиашайш.

Оралбай - чемпион мира-2018 среди молодежи. На ЧМ-2021 в Белграде Айбек остановился в четвертьфинале, а его первым успехом на взрослом уровне стала бронза чемпионата Азии-2022, где он уступил Эйшайшиашайшу.