Нурбек Оралбай стартовал с победы на чемпионате мира по боксу в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Белграде продолжается чемпионат мира по боксу. Казахстанский боксер Нурбек Оралбай стартовал на турнире с победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Нурбек Оралбай представляет Казахстан в весовой категории до 80 кг.

В первом поединке Нурбек встречался с представителем Бразилии Фильо Исаясом. Он одержал победу над соперником единогласным решением судей.