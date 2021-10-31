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    20:46, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нурбек Оралбай стартовал с победы на чемпионате мира по боксу в Белграде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Белграде продолжается чемпионат мира по боксу. Казахстанский боксер Нурбек Оралбай стартовал на турнире с победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Нурбек Оралбай представляет Казахстан в весовой категории до 80 кг.

    В первом поединке Нурбек встречался с представителем Бразилии Фильо Исаясом. Он одержал победу над соперником единогласным решением судей.


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