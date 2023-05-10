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Нурбек Оралбай побил действующего чемпиона и завоевал медаль ЧМ-2023

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Мая 2023, 18:42
Нурбек Оралбай побил действующего чемпиона и завоевал медаль ЧМ-2023 Фото: sports.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выступил в четвертьфинале чемпионата мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 80 килограммов соперником Оралбая был иорданец Хуссейн Эйшаиш Ишайш, который является действующим чемпионом Азии, а также трижды выигрывал «бронзу» на континентальном первенстве. Нурбек Оралбай одержал победу в этом поединке единогласным решением судей.

Таким образом, Оралбай вышел в полуфинал чемпионата мира и обеспечил себе как минимум «бронзу». Это вторая гарантированная медаль сборной Казахстана на мировом первенстве в Ташкенте: ранее в полуфинал также вышел Асланбек Шымбергенов (71 кг).

Что касается достижений Нурбека Оралбая в любителях, то он является чемпионом мира среди молодежи — «золото» выиграл в 2018 году, а в прошлом году стал бронзовым призером взрослого чемпионата Азии.


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