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Нурбек Даирбеков освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

19 Мая 2021 19:31
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Нурбек Даирбеков освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Даирбеков Нурбек Слямханович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

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Нурбек Даирбеков родился в 1973 году в Алматы.

Окончил Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 1994 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.

С апреля по ноябрь 2019 г. — управляющий директор АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация».

С ноября 2019 года и по настоящее время работал вице-министром сельского хозяйства РК.


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#Правительство РК   #Отставки    #Минсельхоз  
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