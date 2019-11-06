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Нурбек Даирбеков назначен вице-министром сельского хозяйства РК

6 Ноября 2019 18:10
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Нурбек Даирбеков назначен вице-министром сельского хозяйства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Даирбеков Нурбек Слямханович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

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Нурбек Даирбеков родился 11 мая 1973 года в городе Алматы. Окончил Новосибирский государственный университет имени Ленинского комсомола, Казахстанский инстиут менеджмента, экономики и прогнозирования при Президента РК.

Трудовую деятельность начал в 1994 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, в том числе в ТОО «Ак-Бидай».

В 1997-2002 годы работал в Государственной продовольственной контрактной корпорации в г. Алматы. Занимал должности главного специалиста, заместителя начальника управления, начальника Управления по закупкам и сбыту, директора Департамента по внешнеэкономической деятельности.

В 2002-2006 годы — директор ТОО «Агронефтеснаб». В 2006-2009 годы занимал должность генерального директора ТОО «Казахстанская зерновая компания». В 2010-2012 годы — директор ТОО «Green Energy Almaty».

В 2012-2016 годы — управляющий директор - коммерческий директор АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация». В 2016-2019 годы — советником директора ТОО «Samal Trans».

С апреля 2019 года занимал должность управляющего директора АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация».

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Ключевые слова: Минсельхоз, Назначения,
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