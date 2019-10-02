Нур-Султанскую декларацию примут на заседании Международной антикоррупционной академии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На восьмом заседании Международной антикоррупционной академии будет принята Нур-Султанская декларация, где страны-участницы выскажут общее видение в области противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудничество Казахстана с Международной антикоррупционной академией наполнено практическим содержанием. По инициативе и полной финансовой поддержке Казахстана в ноябре прошлого года в головном офисе академии в австрийском городе Лаксенбург был проведен семинар-тренинг для сотрудников антикоррупционных органов стран Центральной Азии и Афганистана. Эта инициатива направлена, в том числе, на укрепление признанного регионального лидерства в вопросах противодействия коррупции, а также на поддержку усилий мирового сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане», - рассказал первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов на пресс-конференции в рамках 8-го заседания Ассамблеи Международной антикоррупционной академии в столице.

«Нами достигнута договоренность с Международной антикоррупционной академией и Академией госуправления при Президенте РК провести в рамках сегодняшнего заседания ассамблеи второй семинар-тренинг для стран ЦА и Афганистана. В это время проходит семинар, в котором принимают участие 76 представителей из Казахстана и соседних государств», - проинформировал он.

Кроме того, участниками планируется принять Нур-Султанскую декларацию в области противодействии коррупции на национальном и глобальном уровне.

«По итогам планируется принятие Нур-Султанской декларации, где страны-участницы выскажут консолидированную позицию относительно перспектив развития Международной антикоррупционной академии и общее видение дальнейших направлений в области противодействия коррупции на национальном и глобальном уровне», - сообщил первый зампредседателя агентства.

Напомним, в столице проходит восьмое заседание Ассамблеи сторон международной антикоррупционной академии, в работе которого принимают участие свыше 130 гостей из 40 стран.