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    08:27, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нур-Султан вышел из «красной зоны»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной зоне» - Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой зоне» - Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой зоне» - Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.



    Теги:
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