08:27, 26 Октябрь 2021 | GMT +6
Нур-Султан вышел из «красной зоны»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной зоне» - Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой зоне» - Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой зоне» - Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.