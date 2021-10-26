Нур-Султан вышел из «красной зоны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной зоне» - Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой зоне» - Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой зоне» - Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.



