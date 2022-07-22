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Нур-Султан впервые примет теннисный турнир АТР 500
22 Июля 2022 19:33

Нур-Султан впервые примет теннисный турнир АТР 500

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация тенниса Казахстана сообщила о решении Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) перенести China Open из Пекина в Нур-Султан - казахстанская столица примет свой первый в истории турнир ATP 500, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Он пройдет в период с 1 по 9 октября 2022 года.

ATP 500, третий по значимости турнир мужского тенниса после стартов Большого шлема и ATP Masters 1000, пройдет в Национальном теннисном центре в Нур-Султане.

Высокий статус соревнований означает, что на Astana Open ожидается сильный состав участников, в том числе из мирового ТОП-10.


Фото: olympic.kz



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