Нур-Султан в рейтинге качества воздуха среди 94 крупных городов мира занял 56-е место

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 сентября — Международный день чистого воздуха. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Примечательно, что резолюцию приняли без голосования, так как все страны единогласно признали важность этого вопроса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

ООН напоминает: 99% территории нашего мира подвержено воздействию загрязнения воздуха, что, согласно оценкам, приводит к преждевременной смерти 7 млн человек в год.

Согласно обновляемым в реальном времени данным iqair.com , на 9:30 утра 6 сентября 2022 года в рейтинге 94 крупных городов мира по качеству воздуха Нур-Султан оказался на 56-м месте с показателем AQI* 55 (соответствует уровню «средне») и с показателем загрязнения частицами PM2.5 на уровне 13,1 мкг / куб. м. Рекомендациями ВОЗ предусмотрен среднегодовой лимит для частиц PM2.5, составляющий 10 мкг / куб. м.

Это в целом не слишком плохо, однако, для сравнения, в Москве, вошедшей в десятку лучших городов, в этот же момент AQI составлял 12, а концентрация PM2.5 — всего 3 мкг / куб. м. В Сиднее, лидере рейтинга, AQI составлял 2, концентрация PM2.5 — 0,4 мкг / куб. м.

Индекс качества воздуха (AQI) представляет собой измерение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и связанных с ними рисков для здоровья. Показатель индекса до 50 соответствует уровню «хорошо», 51–100 — «средне», 101–150 — «вредно для уязвимых групп», 151–200 — «вредно», 201–300 — «очень вредно», более 301 — «опасно».

Рейтинг обновляется в реальном времени, поэтому позиции городов непостоянны.

Что же касается среднегодовых — и особенно помесячных — данных, то в 2021 году средний уровень загрязнения воздуха частицами PM2.5 в столице Казахстана составлял 22 мкг / куб. м.

Однако если в летние месяцы (июнь-июль) показатель опускался до вполне приемлемых 8,1–9,1 мкг / куб. м, то в наиболее холодном январе он достигал 55,8 мкг / куб. м, что соответствует уровню высокой опасности для здоровья населения.

Среди крупных городов РК самый грязный воздух — в Караганде: среднегодовой уровень концентрации PM2.5 в 2021 году составил сразу 75,5 мкг / куб. м. Лучшие же показатели среди городов, по которым велся мониторинг, зафиксированы в Чу: среднегодовой уровень загрязнения PM2.5 в 2021 году там составил всего 1,5 мкг / куб. м.