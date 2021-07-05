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    10:46, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Нур-Султан стал символом независимого Казахстана - Роза Рымбаева

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня столицы известные деятели культуры Алматы передали свои поздравления городу Нур-Султану и рассказали о своем отношении к главному мегаполису Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева особо отметила уникальность и красоту казахстанской столицы.

    «Поздравляю всех казахстанцев с Днем столицы. Каждый год мы празднуем достижение нашей страны. Сегодня Нур-Султан - это красивый город с прекрасными домами, парками. Это пример современного, уникального, развитого мегаполиса. После обретения независимости нашим государством столица Нур-Султан вдохнула в нас новую жизнь. Новый город, новые постройки, проспекты, стиль. Прошлое Казахстана осталось позади. Нур-Султан стал символом нового независимого Казахстана», - сказала певица.

    Роза Рымбаева пожелала каждому городам Казахстана развиваться также, как и Нур-Султан.


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