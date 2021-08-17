Нур-Султан стал первым в Центральной Азии городом-участником программы менторства C40 Women4Climate

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат столицы объявил о запуске новой программы менторства для поддержки следующего поколения женщин-лидеров в области вопросов климата. Нур-Султан станет 17-м городом в мире и первым в СНГ и Центральной Азии, который примет участие в программе наставничества C40 Women4Climate, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В рамках программы 10 перспективных лидеров-женщин будут работать с менторами, женщинами-лидерами из различных сфер частного и государственного сектора.

«Рад сообщить, что Нур-Султан станет первым городом в регионе СНГ и Центральной Азии, который присоединится к сети Women4Climate. Запуск этой программы особенно своевременен, поскольку мы стремимся к достижению целей устойчивого развития на уровне города. Обеспечение экологически устойчивого развития является одним из наших приоритетов. В этом году мы работаем над созданием благоприятных условий для пешеходов, чтобы снизить использование автомобилей в столице. Мы уже видим положительные результаты этой инициативы, наблюдая за значительным ростом популярности обновленных общественных пространств», - отметил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Анкета для участия в программе менторства открывается сегодня, 17 августа 2021 г. на сайте c40.org.

Программа менторства оказывает поддержку городам в привлечении женщин, с целью ускорения процессов местных проектов и решений, которые способствуют установлению в городе приоритетов устойчивого развития и изменения климата. Успешные проекты способны обеспечить инклюзивные результаты для всех граждан. Помимо менторства, программа также оказывает поддержку женщинам в расширении их знаний о сфере изменений климата, а также улучшении их лидерских навыков посредством дистанционного обучения и обеспечения возможностей для нетворкинга.

«Мы очень рады, что Нур-Султан участвует в программе менторства Women4Climate. Являясь одним из самых быстрорастущих городов Центральной Азии, Нур-Султан имеет отличную возможность подкрепить экономический рост инклюзивными климатическими действиями. Приятно видеть, что город стремится вовлекать женщин в свой план действий в области климата, предоставляя женщинам возможности и используя их в качестве агентов перемен», - сказала глава Глобального лидерства, C40 Cities Джейн Лумумба.

В настоящее время программы наставничества существуют в таких городах, как Аддис-Абеба, Окленд, Барселона, Фритаун, Лиссабон, Лима, Лондон, Мехико, Монреаль, Новый Орлеан, Париж, Кито, Тель-Авив-Яффа, Сидней, Торонто и Ванкувер.

Дополнительную информацию о проекте можно получить на официальных сайтах программы: www.c40.org и www.w4c.org.