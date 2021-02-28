Нур-Султан снова оказался в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица Казахстана снова вернулась в «красную» зону по коронавирусу, передает МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 февраля 2021 года, в «красной» зоне находится город Нур-Султан.

«В «желтой» зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса, опубликованном в Telegram.

За прошедшие сутки, по данным coronavirus2020.kz., в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Из них – 92 в Нур-Султане.