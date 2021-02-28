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    10:00, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Нур-Султан снова оказался в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столица Казахстана снова вернулась в «красную» зону по коронавирусу, передает МИА «Казинформ».

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 28 февраля 2021 года, в «красной» зоне находится город Нур-Султан.

    «В «желтой» зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области. В «зелёной» зоне - все остальные регионы», - говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса, опубликованном в Telegram.

    За прошедшие сутки, по данным coronavirus2020.kz., в Казахстане выявлен 791 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Из них – 92 в Нур-Султане.


    Теги:
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