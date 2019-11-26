Нур-Султан принимает Кубок посла Кореи в Казахстане по таэквондо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартовал Открытый республиканский турнир по таеквондо (WT) на Кубок посла Кореи в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

В соревнованиях принимают участие спортсмены разного возраста. Старшей возрастной категорией являются кадеты. Самыми младшими - дети от 8 до 9 лет.

Продлится турнир два дня.