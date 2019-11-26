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Нур-Султан принимает Кубок посла Кореи в Казахстане по таэквондо

26 Ноября 2019 22:12
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Нур-Султан принимает Кубок посла Кореи в Казахстане по таэквондо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартовал Открытый республиканский турнир по таеквондо (WT) на Кубок посла Кореи в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.

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В соревнованиях принимают участие спортсмены разного возраста. Старшей возрастной категорией являются кадеты. Самыми младшими - дети от 8 до 9 лет.

Продлится турнир два дня.

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Ключевые слова: Спорт, Корея,
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