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Нур-Султан принимает Кубок посла Кореи в Казахстане по таэквондо
26 Ноября 2019 22:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартовал Открытый республиканский турнир по таеквондо (WT) на Кубок посла Кореи в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета.
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В соревнованиях принимают участие спортсмены разного возраста. Старшей возрастной категорией являются кадеты. Самыми младшими - дети от 8 до 9 лет.
Продлится турнир два дня.
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