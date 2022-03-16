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    19:06, 15 Март 2022 | GMT +6

    Нур-Султан примет юниорский чемпионат Казахстана по дзюдо

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана состоится юниорский чемпионат страны по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В республиканском турнире, который запланирован на период с 21 по 24 марта, примут участие юные мастера татами из четырнадцати областей страны, Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

    Расписание:

    21 марта

    Парни: до 50, 55 килограммов;

    Девушки: до 40, 44, 48 килограммов.

    22 марта

    Парни: до 60, 66, 73 килограммов;

    Девушки: до 52, 57, 63 килограммов.

    23 марта

    Парни: до 81, 90, свыше 90 килограммов;

    Қыздар: до 70, свыше 70 килограммов.

    24 марта - Командный турнир.


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