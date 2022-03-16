Нур-Султан примет юниорский чемпионат Казахстана по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана состоится юниорский чемпионат страны по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В республиканском турнире, который запланирован на период с 21 по 24 марта, примут участие юные мастера татами из четырнадцати областей страны, Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Расписание:

21 марта

Парни: до 50, 55 килограммов;

Девушки: до 40, 44, 48 килограммов.

22 марта

Парни: до 60, 66, 73 килограммов;

Девушки: до 52, 57, 63 килограммов.

23 марта

Парни: до 81, 90, свыше 90 килограммов;

Қыздар: до 70, свыше 70 килограммов.

24 марта - Командный турнир.