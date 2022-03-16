19:06, 15 Март 2022 | GMT +6
Нур-Султан примет юниорский чемпионат Казахстана по дзюдо
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана состоится юниорский чемпионат страны по дзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В республиканском турнире, который запланирован на период с 21 по 24 марта, примут участие юные мастера татами из четырнадцати областей страны, Нур-Султана, Алматы и Шымкента.
Расписание:
21 марта
Парни: до 50, 55 килограммов;
Девушки: до 40, 44, 48 килограммов.
22 марта
Парни: до 60, 66, 73 килограммов;
Девушки: до 52, 57, 63 килограммов.
23 марта
Парни: до 81, 90, свыше 90 килограммов;
Қыздар: до 70, свыше 70 килограммов.
24 марта - Командный турнир.