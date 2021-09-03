Нур-Султан примет взрослый чемпионат Казахстана по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре состоится взрослый чемпионат Казахстана по теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Принимать республиканский турнир будет Нур-Султан.

Он пройдет с 13 по 19 сентября. Соревнования состоятся на кортах СК «Комбинат».