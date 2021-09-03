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Нур-Султан примет взрослый чемпионат Казахстана по теннису

3 Сентября 2021 09:38
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Нур-Султан примет взрослый чемпионат Казахстана по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре состоится взрослый чемпионат Казахстана по теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Принимать республиканский турнир будет Нур-Султан.

Он пройдет с 13 по 19 сентября. Соревнования состоятся на кортах СК «Комбинат».


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#Нур-Султан   #Спорт  
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