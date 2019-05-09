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Нур-Султан примет спартакиаду Казахстана по художественной гимнастике
9 Мая 2019 22:34 98
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоится спартакиада Казахстана по художественной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеАдиля Тлекенова стала второй на турнире по художественной гимнастике в Афинах Казахстан завоевал 3 медали на турнире по художественной гимнастике в Венгрии
Всего на соревнованиях будут представлены девять регионов Казахстана. В индивидуальном зачете выступят 48 гимнасток. А в групповых соревнованиях за медали будут бороться семь команд.
Квалификация начнется 11 мая. Турнир продлится до 15 числа.
Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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