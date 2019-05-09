Нур-Султан примет спартакиаду Казахстана по художественной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоится спартакиада Казахстана по художественной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Всего на соревнованиях будут представлены девять регионов Казахстана. В индивидуальном зачете выступят 48 гимнасток. А в групповых соревнованиях за медали будут бороться семь команд.

Квалификация начнется 11 мая. Турнир продлится до 15 числа.