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Нур-Султан примет спартакиаду Казахстана по художественной гимнастике

9 Мая 2019 22:34 98
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Нур-Султан примет спартакиаду Казахстана по художественной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоится спартакиада Казахстана по художественной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Всего на соревнованиях будут представлены девять регионов Казахстана. В индивидуальном зачете выступят 48 гимнасток. А в групповых соревнованиях за медали будут бороться семь команд.

Квалификация начнется 11 мая. Турнир продлится до 15 числа.

 

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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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