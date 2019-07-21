Нур-Султан примет объединенный ЧМ по видам олимпийской борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 14 по 22 сентября в главном городе Казахстана состоится грандиозное спортивное событие - в Нур-Султане состоится квалификационное к Олимпийским играм-2020 мировое первенство по греко-римской, вольной и женской борьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на kazwrestling.kz

До 2005 года чемпионаты мира по трем стилям борьбы проводились раздельно, однако Международная федерация борьбы единогласно поддержала идею о проведении объединительных чемпионатов, что в разы повысило статус турнира и сделало его более привлекательным для болельщиков.

Примечательно, что главный борцовский старт четыре раза принимала у себя столица Венгрии – Будапешт, где мировое первенство состоялось в 2005, 2013, 2016 и 2018 годах. В этом плане Будапешт является абсолютным рекордсменом.

Столицами чемпионатов мира по трем стилям борьбы являются такие крупные города, как: Будапешт (Венгрия, 2005), Гуанчжоу (Китай, 2006), Баку (Азербайджан, 2007), Хернинг (Дания, 2009), Москва (Россия, 2010), Стамбул (Турция, 2011), Будапешт (Венгрия, 2013), Ташкент (Узбекистан, 2014), Лас-Вегас (США, 2015) и Париж (Франция, 2017), Будапешт (Венгрия, 2018).

В год проведения Олимпийских игр (2008, 2012 и 2016) чемпионаты мира претерпели изменения. Если в 2008 году в Токио и 2012 году в Альберте (Канада) проводились мировые первенства лишь среди женщин, то в 2016 году в Будапеште, было решено провести это состязание среди борцов, выступающих в неолимпийских весовых категориях. Таким образом, Нур-Султан станет десятым городом на планете где пройдет полноценный чемпионат мира по трем стилям борьбы с участием всех лучших атлетов планеты, поскольку мировое первенство в Казахстане является лицензионным к главным стартам планеты в Токио-2020.

Билеты можно приобрести на сайтах: Kassir.kz, Ticketon.kz и Zakazbiletov.kz. Стоимость билетов на ЧМ колеблется от 1000 тенге.