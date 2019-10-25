Нур-Султан примет международный турнир по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 29 октября по 3 ноября в спортивном комплексе Назарбаев Университет в Нур-Султане пройдет открытый республиканский турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти легендарного тяжелоатлета, олимпийского чемпиона Анатолия Храпатого. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревнованиях примут участие более 250 атлетов из Казахстана и стран СНГ. На помост выйдут многие известные тяжелоатлеты Лидеры в рамках соревнований смогут не только побороться за медали, но и проверить свой текущий уровень подготовки.