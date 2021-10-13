Нур-Султан примет международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане пройдет международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национальный олимпийский комитет.

Данный старт является седьмым этапом серии Challenger и проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). На крупном турнире, который будет проходить с 28 по 31 октября на «Барыс Арене», выступят более 100 спортсменов из 20 стран. Среди участников есть победители чемпионата мира 2021 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также главные претенденты на награды Олимпийских игр-2022.

Это уже второй турнир такого уровня, который проходит в Среднеазиатском регионе. Первый состоялся в 2019 году в Алматы с участием спортсменов из 18 стран мира.

Как сообщает на официальной странице Фонда Дениса Тена в Instagram, организатором Турнира Denis Ten Memorial Challenge является Фонд Дениса Тена, при поддержке Национального олимпийского комитета, акимата города Нур-Султана и Министерства культуры и спорта.

«Этот масштабный проект - один из многих, реализуемых Фондом, основная цель которого заключается в поддержке творческой молодежи Казахстана и реализации планов и идей Дениса Тен.

В 2019 году Фонд учредил стипендию имени Дениса. Ее стипендиатами становятся победители Чемпионата Казахстана по фигурному катанию. Кстати, все они примут участие в предстоящем Турнире и будут защищать честь страны. Думаем, что казахстанцы обязательно придут поддержать наших молодых фигуристов, которым предстоит соревноваться со звездами мирового уровня.



Есть стипендиаты Фонда и в Казахстанско-Британском Техническом Университете (КБТУ). Ведь именно в этом университете Денис учился на программе МВА.

Среди проектов Фонда и мастер-классы для фигуристов и тренеров, которые инициировал Денис. А уровень приезжающих специалистов гарантирует Татьяна Анатольевна Тарасова, ведь она состоит в руководстве нашего Фонда. И, конечно же, друзья и почитатели таланта Дениса стараются найти время в своих плотных графиках, чтобы приехать в Казахстан и поделиться своими знаниями и опытом в одном из самых красивых и сложных видах спорта», - говорится в сообщении.